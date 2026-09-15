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В Кировграде перед судом предстанет мужчина, хранивший наркотики для личного потребления

Следователи Кировграда завершили расследование уголовного дела против 32-летнего местного жителя. В августе сотрудники уголовного розыска остановили его на дороге, ведущей к коллективному саду, — мужчина был в состоянии опьянения.

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