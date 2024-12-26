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Царьград

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"А шито тут рассмотреть?": Легендарный диалог Лукашенко и Пашиняна. Армянина лишили телевизора

"А шито тут рассмотреть?": Легендарный диалог Лукашенко и Пашиняна. Армянина лишили телевизора

Последний день неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге открыл президент Белоруссии, машущий топором, упражняясь тем самым в колке дров незадолго до начала переговоров между главами государств.

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