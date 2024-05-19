Главный инженер спорткомплекса осужден за установку странного шлагбаума, травмировавшего подростка

Как стало известно “МК”, ЧП произошло 4 апреля 2021 года в подмосковном Пушкино. В тот день в городе проводились выборы в местный Совет депутатов, и главный инженер как член избирательной комиссии отсутствовал на объекте.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии