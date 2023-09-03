Объявлено о рекордной индексации пенсий с 1 октября – полный список

Вадим Кузнецов

Очевидно, что уважения достоин только труд "работников различных ведомств, таких как Министерство обороны, полиция, МЧС, прокуратура, Следственный комитет, таможня, служба исполнения наказаний". Все остальные, видимо, не достойны ни уважения, ни приличной пенсии.