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Объявлено о рекордной индексации пенсий с 1 октября – полный список

Объявлено о рекордной индексации пенсий с 1 октября – полный список

В России объявили о скорой рекордной индексации пенсий, которая затронет определенные категории пенсионеров.

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Комментарии
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Вадим Кузнецов
Очевидно, что уважения достоин только труд &quot;работников различных ведомств, таких как Министерство обороны, полиция, МЧС, прокуратура, Следственный комитет, таможня, служба исполнения наказаний&quot;. Все остальные, видимо, не достойны ни уважения, ни приличной пенсии.
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