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Михеев: Подписанные после 21 мая Зеленским документы станут бумажками

Михеев: Подписанные после 21 мая Зеленским документы станут бумажками

Законность пребывания Владимира Зеленского на посту главы Украины после 21 мая вызывает вопросы даже по украинскому законодательству, а все подписанные им после этой даты документы представляют из себя недействительные бумажки.

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