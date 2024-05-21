Законность пребывания Владимира Зеленского на посту главы Украины после 21 мая вызывает вопросы даже по украинскому законодательству, а все подписанные им после этой даты документы представляют из себя недействительные бумажки.
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