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«Барсу» остановил «Айнтрахт», у «Матч ТВ» не отберут еврокубки, «ПСЖ» дает Мбаппе 150 млн, «Металлург» повел в серии, Руни задел Роналду и другие новости

«Барсу» остановил «Айнтрахт», у «Матч ТВ» не отберут еврокубки, «ПСЖ» дает Мбаппе 150 млн, «Металлург» повел в серии, Руни задел Роналду и другие новости

1. «Барселона» неожиданно не смогла обыграть «Айнтрахт» в Лиге Европы – и пропустила первой, и пенальти в свои ворота чудом не получила.

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