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Германия отказывается даже от формальной денацификации

Германия отказывается даже от формальной денацификации

Недалек тот час, когда у немцев римский салют снова станет обыденным приветствием. Толерантность западных стран к нацизму на Украине приведет к его расцвету в других государствах, и прежде всего в Германии.

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