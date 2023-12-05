Соратник Пашиняна отправил в Москву недружественное письмо: Володин узнал всё первым

Ален Симонян отказался приезжать в Москву для участия в заседании ОДКБ. О своём решении он уведомил председателя Государственной Думы19 декабря в столице России должно будет состояться заседание Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ, на которое были приглашены представители Армении, Белоруссии, Киргизии, Казахстана и Таджикистана.