Соратник Пашиняна отправил в Москву недружественное письмо: Володин узнал всё первым

Ален Симонян отказался приезжать в Москву для участия в заседании ОДКБ. О своём решении он уведомил председателя Государственной Думы19 декабря в столице России должно будет состояться заседание Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ, на которое были приглашены представители Армении, Белоруссии, Киргизии, Казахстана и Таджикистана.
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