The Guardian: более 12 тысяч бездомных выгнали из Парижа в преддверии Олимпиады

Тысячи бездомных выселены из предместий Парижа в ходе предолимпийской “общественной чистки” © GUILLERMO ARIAS Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ Операция по высылке “нежелательных” лиц из столицы Франции и всего региона Иль-де-Франс в преддверии Олимпиады ускорилась, пишет The Guardian.