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Царьград

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Адвокат: Франция пытается запугать Дурова, но может его выпустить уже через двое суток

Адвокат: Франция пытается запугать Дурова, но может его выпустить уже через двое суток

Юрист уверен, что, если Дуров не сдастся, и будет стоят на своём, акции Telegram взлетят до небес.Адвокат из России Александр Добровинский заявил, что власти Франции, задержав основателя Telegram Павла Дурова, пытаются его запугать.

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