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Прекращение огня в секторе Газа вступило в силу

Прекращение огня в секторе Газа вступило в силу

Прекращение огня в секторе Газа началось сегодня в 12:15 по московскому времени. Это решение было принято после того, как Израиль получил список заложников, которые должны быть освобождены 19 января, согласно соглашению, передает ТАСС.

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