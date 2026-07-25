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Царьград

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Суд Иркутска арестовал подростка за наезд на человека до 21 сентября

Суд Иркутска арестовал подростка за наезд на человека до 21 сентября

В Иркутске Кировский районный суд арестовал 17-летнего подростка до 21 сентября 2026 года. Его обвиняют в покушении на убийство после наезда на группу людей 19 июля.

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