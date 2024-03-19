Жертвами охватившего фешенебельные районы бандитского мятежа стали более десятка людей

Вооруженные люди напали на два фешенебельных района в столице Гаити в результате нападения, в результате которого погибли по меньшей мере дюжина человек в прилегающих районах, что дает основания предполагать, что бандитский мятеж, побудивший премьер-министра карибской страны уйти в отставку, далек ….