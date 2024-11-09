Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 709 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Grandad
    Какое отношение Вашингтон имеет к тихоокеанскому побережью?На пороге Апокали...
  • Татьяна Гусева
    Жоге должны быть глубоко фиолетовы лозунги либералов. Ну, мало ли, что им в голову взбредет?))"Идите лесом": Ко...
  • Сергей Карабухин
    ...Уголовные дела надо открывать...Все фашисты-националисты-бандеровцы – должны быть либо уничтожены – либо седеть за...Пять внезапных уд...

"Идите лесом": Комбату Жоге выдали "чёрную метку" на Урале? Кто это сделал?

"Идите лесом": Комбату Жоге выдали "чёрную метку" на Урале? Кто это сделал?

Новый полпред президента в УрФО Артём Жога получил "чёрную метку" на Урале. И судя по всему, ему предстоит нешуточная борьба с местной системой, которая не так проста, как кажется на первый взгляд.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Evgenija Palette
Еще бы! УРАЛ! Там все ископаемые, которые сейчас нужны англосаксам, чтобы обновить свои технологии.  (они и сами ни раз говорили об этом)...
Ответить
9 час.
ЮТ
Юрий Тумаков
У нас что Урал не Россия. Какая то глупость.
Ответить
8 час.
ТГ
Татьяна Гусева
Жоге должны быть глубоко фиолетовы лозунги либералов. Ну, мало ли, что им в голову взбредет?))
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх