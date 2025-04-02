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Интерпол отказался выдавать ордер на арест Додика

Интерпол отказался выдавать ордер на арест Додика

Ходатайство Суда Боснии и Герцеговины о выдаче арестного «красного» уведомления в отношении президента Республики Сербской (РС) Милорада Додика и спикера Народной скупщины РС Ненада Стевандича было отклонено Интерполом.

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