Интерпол отказался выдавать ордер на арест Додика

Ходатайство Суда Боснии и Герцеговины о выдаче арестного «красного» уведомления в отношении президента Республики Сербской (РС) Милорада Додика и спикера Народной скупщины РС Ненада Стевандича было отклонено Интерполом.
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