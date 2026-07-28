Киев перед встречей Зеленского с Трампом массированно атаковал Москву Массированная атака украинских беспилотников на Москву отражается в эти мин.
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Киев перед встречей Зеленского с Трампом массированно атаковал Москву Массированная атака украинских беспилотников на Москву отражается в эти мин.
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