Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) Две машины снесли витрину шаурмичной в центре Донецка. Предварительно, "девятка" пролетела на красный и протаранила "Рено".
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Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) Две машины снесли витрину шаурмичной в центре Донецка. Предварительно, "девятка" пролетела на красный и протаранила "Рено".
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