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Газета.ру

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Генерал НАТО Гринкевич заявил, что альянс учитывает сценарий войны на два фронта

Генерал НАТО Гринкевич заявил, что альянс учитывает сценарий войны на два фронта

Новый план НАТО «Теория победы» учитывает сценарий, при котором боевые действия будут вестись на два фронта.

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