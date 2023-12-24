ВСУ обстреляли Брянскую область: ранен мирный житель

Сегодня под обстрелом вооруженных формирований Украины оказалась Брянская область. Как сообщил глава региона Александр Богомаз, по мирным объектам села Зерново Суземского района выпущено было более 30 снарядов, в результате чего ранен местный житель.
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