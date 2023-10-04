Экономист Казанцева рассказала, как избежать новых расходов по ЖКХ

Правила оплаты жилищно-коммунальных услуг изменились с октября этого года. О нововведении рассказала агентству «Прайм» доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Наталья Казанцева.
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