Народный артист России Николай Бурляев прокомментировал возможность возвращения певицы Аллы Пугачевой, покинувшей страну после начала специальной военной операции (СВО).
Пугачевой предрекли прощение россиян при одном условии
Комментарии
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Бобкина Татьяна
А почему Бурляев предрекает от имени всех россиян.? Он спросил нас, россиян, а хотим ли м видеть и слышать предательницу, назвшую народ нашей Родины быдлом?
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1 м.
Леонид Руси
Вообще то Алку и раньше считали простолюдинкой и быдлом. Помнится в 76 году мой командир роты говорил, что когда она к ним прехала, уже не помню куда, то там её никто не хотел как девушку... А когда она устроила скандал в питерской гостинице... поднялась такая волна возмущения, что её никто не видел и не слышал года 2... И кто-то написал стихи... Что ты натворила Пугачёва Алла? Всему миру заявила... - Денег платят мало... И там, помню были таке ещё слова... вот певица, вот звезда, а на деле оказалась некультурная... п... а Дальше по рифме последнее слово. И в конце, помню... - Ты старинные часы сама остановила. Она выступала всегда в балахоне и была своя в доску, деревенская баба... пока в ней не проснулас примадонна. Но Знак Овен и примадонна... понятия несовместимые... И тут начался закат её карьеры
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1 м.
Виктор Луговой
Николай, при всём моём уважении, всегда был несколько... м-м-м... блаженный. Надеялся на позитив там, где позитивом и не пахло. Излишнее миролюбие - опасная крайность. Есть польская поговорка: не будь сладким, а то слижут.
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1 м.
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