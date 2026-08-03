Пугачевой предрекли прощение россиян при одном условии

Леонид Руси

Вообще то Алку и раньше считали простолюдинкой и быдлом. Помнится в 76 году мой командир роты говорил, что когда она к ним прехала, уже не помню куда, то там её никто не хотел как девушку... А когда она устроила скандал в питерской гостинице... поднялась такая волна возмущения, что её никто не видел и не слышал года 2... И кто-то написал стихи... Что ты натворила Пугачёва Алла? Всему миру заявила... - Денег платят мало... И там, помню были таке ещё слова... вот певица, вот звезда, а на деле оказалась некультурная... п... а Дальше по рифме последнее слово. И в конце, помню... - Ты старинные часы сама остановила. Она выступала всегда в балахоне и была своя в доску, деревенская баба... пока в ней не проснулас примадонна. Но Знак Овен и примадонна... понятия несовместимые... И тут начался закат её карьеры