После новой волны российских ударов по теплоэлектростанциям "Укрэнерго" скорректировало сценарии предстоящего сезона.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- AB Итальянский спецн...
- AB Итальянский спецн...
- AB Как трактовать вы...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым