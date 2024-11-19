Россия объявила крестовый поход на мигрантов. Мы опоздали?

БВ

Борис Выдрин

Начало - во здравие, а окончание - как всегда...Согласен с многими, что по состоянию наших не экономики, а промышленности и сельского хозяйства своих рук предостаточно. Благодаря анотрудам Натана Сагала (по нашему Чубайсу) “в частных руках иностранных компаний и криминальных структур оказались основополагающие для экономики России отрасли - машиностроение, производство электроэнергии, водный, речной и авиационный транспорт, объекты связи, все природные богатства страны. Более 90% акций предприятий цветной металлургии принадлежат западным компаниям. Идёт скрытая интервенция иностранного капитала с целью подрыва обороноспособности и экономики страны" - так докладывал ельцину заместитель председателя Правительства В. П. Полеванов, за что был немедля ельциным уволен. Что-нибудь за последние годы, после ельцына, вернули? Или, к примеру, авиационное машиностроение, цветная металлургия и т.д. так и принадлежат западным компаниям? Если так, то ни о каком восстановлении разрушенного авиастроения, станкостроения, автомобилестроении не может быть и речи." Чтобы по-настоящему выбираться из колониального болота зависимости, нам никакие воспетые властью "конкуренции и рыночная экономика" не помогут. Для этого нужен незамедлительный возврат национально-народной собственности, всего разграбленного и подаренного. Ликвидация самого понятия олигархат. Это базовая основа достижения и ускоренного самовосстановления всех отраслей промышленности и сельского хозяйства и одновременно настоящего единства нашего народа, без которых нас сомнут, как говаривал всеми уважаемый товарищ Сталин.