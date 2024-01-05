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Для чего животным нужен хвост?

Для чего животным нужен хвост?

Знаете ли вы, для чего большинство млекопитающих используют свой хвост: как средство общения, для поддержания равновесия или в качестве защитной методики? В то время как у собак хвост часто является эмоциональным индикатором для своего владельца (высокий, низкий, виляющий или прямостоячий), у других млекопитающих эта анатомическая часть выполняет множество функций.

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