Дискуссия: «Дружба и партнерство: как строить отношения с амбассадорами и друзьями НКО?»

Присоединяйтесь к дискуссии на конференции «Технологии добра», которая состоится 29 ноября в Технопарке Сколково и онлайн, где известные амбассадоры фондов и эксперты из НКО обсудят, как сотрудничать с артистами, спортсменами и другими медийными личностями для привлечения ресурсов и развития культуры взаимопомощи.