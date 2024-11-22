Дискуссия: «Дружба и партнерство: как строить отношения с амбассадорами и друзьями НКО?»

Присоединяйтесь к дискуссии на конференции «Технологии добра», которая состоится 29 ноября в Технопарке Сколково и онлайн, где известные амбассадоры фондов и эксперты из НКО обсудят, как сотрудничать с артистами, спортсменами и другими медийными личностями для привлечения ресурсов и развития культуры взаимопомощи.
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