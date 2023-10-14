Покров Пресвятой Богородицы: пять главных молитв и традиции этого важного дня Елена ГалицкаяСегодня, 14 октября, православные христиане отмечают один из важнейших духовных праздников — Покров Святой Девы Марии.
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