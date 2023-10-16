"Настоящие полковники" губернатора Воробьева

Бывшему спецназовцу, подполковнику (на тот момент) Степану Любенко, который летом 2021 г. до состояния комы жестоко избил в Горнозаводской школе-интернате 16-летнего Славу Хваталина, The Moscow Post уже посвятил несколько весомых журналистских расследований: 22 октября 2021 г.