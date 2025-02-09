EV

Evgeni Velesik

Тут про щëку таксиста был анекдот! Женщина торопится в аэропорт, голосует такси с зелëным огоньком, останавливается, в аэропорт довëзете? А даш, спрашивает таксист! Она дверкой хлопнула, такси уехало. Второе такси останавливает. До аэропорта! Дашь? Дам! А в рот возьмёшь? Дверкой хлопнула, такси уехало! Время поднимает, третье такси останавливает! В аэропорт доведете? И не дожидаясь ответа таксиста, пассажирка выпалила: туда дам, в рот возьму! Выходите, сказал таксист, оказался бригадир, блядей не возим и уехал!