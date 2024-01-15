В Bild раскрыли планы НАТО на войну с Россией. Подготовка уже началась

Немецкие СМИ узнали, что Запад после поражения ВСУ готов вступить в прямую войну с русскимиИздание Bild получило секретный документ бундесвера, в котором говорится о том, что летом 2025 года между Россией и блоком НАТО может начаться война.
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