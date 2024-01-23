Американский блогер о каскаде Базылюк из четверных прыжков: «Я подумал, что это отвратительно. Смогут ли ее кости потом вообще функционировать?»

На чемпионате России по прыжкам 12-летняя Базылюк исполнила каскад из двух четверных сальховов. Байер: Если посмотреть на это видео с чемпионата по прыжкам, кто-то точно будет в восторге, но не я.
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