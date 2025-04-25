Искусственный интеллект: Антон Силуанов о двигателе роста экономики РФ

Министр финансов России Антон Силуанов на встрече МВФ подчеркнул, что внедрение искусственного интеллекта станет основным драйвером экономического роста, повысив производительность и доходы в различных секторах.
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