В Польше суд утвердил отмену штрафов против строивших «СП-2» компаний

Апелляционный суд в Польше утвердил решение об отмене штрафов польского Управления по охране конкуренции и потребителей (UOKiK) против «Газпрома» и компаний, участвовавших в строительстве газопровода «Северный поток — 2».
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