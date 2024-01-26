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В зарубежной прессе обратили внимание на то, как менялись заявления Киева о причинах нанесения удара по Ил-76

В зарубежной прессе обратили внимание на то, как менялись заявления Киева о причинах нанесения удара по Ил-76

Обращает на себя внимание зарубежная реакция на украинский удар по российскому транспортнику Ил-76 над Белгородской областью.

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