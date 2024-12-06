Органика на Церере оказалась ее собственной, а не занесенной из космоса

Церера — еще один пример того внутреннего строения мира с твердой поверхностью, которое по мере исследования Солнечной системы выглядит все более типичным: это каменистое ядро, покрытое довольно внушительным слоем льда.
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