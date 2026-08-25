❗️🗺Военно-транспортный самолет ВВС США (предположительно, C-17A Globmaster III) прибыл во Внуково. Об этом свидетельствуют данные Flightradar24.
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❗️🗺Военно-транспортный самолет ВВС США (предположительно, C-17A Globmaster III) прибыл во Внуково. Об этом свидетельствуют данные Flightradar24.