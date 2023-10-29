Врачи объяснили ямальцам риск инсульта с помощью огромного макета сердца

Ямальские медики перед Всемирным днем борьбы с инсультом, который отмечают 29 октября, организовали в Музее истории и археологии Надыма «островок здоровья» и показали на надувном макете сердца холестериновые бляшки.
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