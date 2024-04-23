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Петербургский дневник

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За первый квартал года общественный транспорт Петербурга перевез более 408 миллионов пассажиров

За первый квартал года общественный транспорт Петербурга перевез более 408 миллионов пассажиров

Это почти на 16 миллионов больше, чем за аналогичный период прошлого года За первые три месяца года наземным общественным транспортом Петербурга и городским метро было перевезено более 408,1 млн пассажиров, включая льготные категории граждан.

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