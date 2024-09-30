Свыше 180 любителей пьяной езды поймали в Крыму за неделю

За неделю на территории Крыма произошло 25 ДТП, в которых погиб один человек. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Крыма Фото: Наталья СомоваОтмечается, что с участием пешеходов произошло 6 аварий, в которых пострадали 6 человек, в том числе и один ребёнок.