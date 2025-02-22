«Кавголовские игры» по лыжному двоеборью пройдут в Ленобласти

Соревнования будут идти два дня На комплексе трамплинов СШОР «Школа высшего спортивного мастерства по зимним видам спорта» в поселке Токсово 22 и 23 февраля пройдут традиционные «Кавголовские игры» по лыжному двоеборью.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии