Деменция и потеря памяти: в Церкви разъяснили, почему приходит Альцгеймер

Священники считают, что потеря памяти в старости может стать путём к смирению и спасению души.Представители Церкви поделились размышлениями о духовных причинах старческой деменции, отметив, что на этот феномен существуют две полярные точки зрения.
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