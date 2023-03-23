smi.today

4 260 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Людмила Лепаева
    Одни слова а где его дела что-то Не видноМедведев намерен ...
  • Олег Самойлов
    Кто проголосует? ОООООН? Что пиндосрань скажет, то шавки и протявкают!СБ ООН проголосуе...
  • Александр Петренко
    Самое низкое наказание, это отправить их в колонию для несовершеннолетних правонарушителей вот там  их пусть и воспит...В Крыму подростки...

Bloomberg назвал самомнение пороком западной культуры

Bloomberg назвал самомнение пороком западной культуры

Самомнение является пороком западной культуры. Об этом пишет Bloomberg. В материале говорится, что Запад мог бы добиться большего успеха во внешней политике, если бы усерднее пытался понять, почему многие не поддерживают выделение средств Украине.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх