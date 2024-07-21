🚨В районе Судака ребёнок пострадал в ДТП По данным Госавтоинспекции Крыма, ДТП произошло вчера вечером на дороге Грушевка-Судак.
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🚨В районе Судака ребёнок пострадал в ДТП По данным Госавтоинспекции Крыма, ДТП произошло вчера вечером на дороге Грушевка-Судак.