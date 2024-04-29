ВЕСТИ КРЫМ
ДОМОЙНОВОСТИВАЖНОЕО НАСВИДЕОАНОНСЫКУЛЬТУРАОБЩЕСТВО
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ВЕСТИ КРЫМ

646 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексей Мельник
    37 лет, вроде взрослый детина, а что с мозгами? Почему только 370 часов, а не копка окопов?Москвич ночью нар...
  • Игорь Овчаренко
    Вообще то в Крыму дождя уже не было давно. Ни с песком, ни без песка.  Были тучи, но и те ушли на север. Похоже, что ...В Крыму второй де...
  • Владимир Безгрешнов
    немцы - они и в Крыму немцыВозвращение к ист...

Штормовое предупреждение в Крыму: ожидаются грозы и сильный ветер

Штормовое предупреждение в Крыму: ожидаются грозы и сильный ветер

Жителей полуострова ожидают непогода и штормовые условия в первые дни майских праздников. В связи с приближением циклона, 28 и 29 апреля прогнозируются ливни с грозами и усиление северо-восточного ветра до 15-20 метров в секунду.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх