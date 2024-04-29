Штормовое предупреждение в Крыму: ожидаются грозы и сильный ветер

Жителей полуострова ожидают непогода и штормовые условия в первые дни майских праздников. В связи с приближением циклона, 28 и 29 апреля прогнозируются ливни с грозами и усиление северо-восточного ветра до 15-20 метров в секунду.
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