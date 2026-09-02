Атака беспилотников вызвала пожар в Хмельницком на Украине

В Хмельницком на Украине после атаки беспилотников возник пожар, подняв густой дым. Какой именно объект был атакован, пока неизвестно.
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