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Жених бросил на асфальт и избил свою невесту во время свадьбы в Таганроге

Жених бросил на асфальт и избил свою невесту во время свадьбы в Таганроге

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов Свадьба в Таганроге закончилась жестоким избиением невесты. 7 сентября кадры с места появились в соцсетях.

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