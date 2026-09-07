Жених бросил на асфальт и избил свою невесту во время свадьбы в Таганроге

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов Свадьба в Таганроге закончилась жестоким избиением невесты. 7 сентября кадры с места появились в соцсетях.
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