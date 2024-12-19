Расчет «Гиацинт-Б» уничтожил опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении

Военнослужащие артиллерийского расчета 152-миллиметровой буксируемой пушки «Гиацинт-Б» группировки войск «Центр» уничтожили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на красноармейском направлении специальной военной операции.
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