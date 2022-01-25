Приюты для бездомных собак создадут на Чукотке

Несколько приютов для бездомных собак будут созданы на Чукотке, сообщает прокуратура региона. “Результаты надзорной деятельности органов прокуратуры Чукотского автономного округа показали отсутствие в регионе необходимой инфраструктуры, ветеринарного учета и идентификации животных, должного мониторинга численности безнадзорных особей, бездействие муниципальных властей по определению и созданию мест выгула домашних животных, корректировке муниципальных нормативных правовых актов”, — отметили в ведомстве.