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Царьград

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Министр финансов США предрёк распад ОПЕК после стабилизации на Ближнем Востоке

Министр финансов США предрёк распад ОПЕК после стабилизации на Ближнем Востоке

Министр финансов США Скотт Бессент предсказал распад ОПЕК с нормализацией обстановки на Ближнем Востоке в контексте конфликта с Ираном.

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