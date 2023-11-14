JAMA: обострение рассеянного склероза можно предсказать по анализу крови

Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско Результаты обнаружили, что повышение уровня NfL (маркера повреждения нервов) в крови пациентов с рассеянным склерозом указывает на будущее обострение болезни.
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