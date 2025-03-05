Захарова после слов Макрона поинтересовалась, зачем посол Франции едет в РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова задалась вопросом о цели приезда нового посла Франции в Москву после сказанных французским президентом Эммануэлем Макроном слов о том, что Россия якобы представляет угрозу Европе.
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